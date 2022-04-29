Национальный банк Украины (НБУ) принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка, направленных на поддержание его стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непроизводительного оттока капитала.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

С 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Обращаем внимание, что ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте.

Банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно:

контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривню;

контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне;

валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне.

Также с 30 апреля Национальный банк уточнил порядок определения банками-эмитентами курса гривни к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

В частности, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс Национального банка (действующий в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте.

Кроме того, курс гривни к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса Национального банка (действующего в день отражения банком операции):

в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковское перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;

при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 29 апреля 2022 г. № 88 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18".

Документ вступает в силу с 30 апреля.

Ранее мы писали, что убытки украинских банков в марте составили более 10 млрд гривен.

Также "Страна" сообщала, что Нацбанк запретил автоматическую конвертацию в инвалюту при пополнении электронных кошельков.