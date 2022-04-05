Кабинет Министров Украины позволил торговым сетям привлекать льготные кредиты до миллиарда гривен сроком на год под 5%.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, продовольственные сети фактически стали объектами критической инфраструктуры.

Правительство тесно сотрудничает с ними, чтобы во всех городах и селах находились продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости.

Цель, чтобы магазины не закрывались там, где может временно падать спрос.

"Это позволит пополнить количество находящихся в обращении средств, не закрывать магазины и вовремя рассчитываться за продукты с украинскими производителями", — отметил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о выплатах и экономическом положении государства. Так, по словам Шмыгаля, 73 млрд гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым, а также в Минфине выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам, авансом сделали выплаты для прифронтовых регионов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

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