Работы по восстановлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - пишет Федоров.

Ранее украинская и российская сторона обменялись обвинениями в отключении связи в этих регионах.

Фёдоров пишет, что связь отключила Россия.

В Госспецсвязи также заявили, что мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области отключили оккупанты.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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