Российские оккупанты украли несколько сот тысяч тонн зерна на оккупированных ими территориях Украины.

Об этом во время телемарафона заявил заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, всего на оккупированных территориях было 1,5 млн. тонн зерна. Он выразил опасение, что большую часть этого зерна также могут украсть российские войска.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова уже сообщала, что россияне планируют вывезти из Украины зерно, увеличение количества вагонов для него заметили в Крыму. Также Денисова заявила, что в Крыму, по словам его жителей, началась продажа овощей, вывезенных из Херсонской области.

Кроме того, первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявлял, что война в Украине уже оказала влияние на 25% мировой торговли зерновыми, приведя к росту мировых цен, продовольственной инфляции и снижению доступа к продуктам.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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