Украина договаривается об экспорте агропродукции через порты Балтийского моря.

Об этом сообщает в Facebook УкрАгроКонсалт.

Министр транспорта Украины встретился со своими балтийскими и польскими коллегами, чтобы обсудить возможность создания новых транспортных коридоров, поскольку Россия заблокировала украинские порты на Черном и Азовском морях.

По результатам встречи министр экономики Эстонии Таави Аас сказал, что необходимо решить ряд технических проблем для создания транспортных коридоров.

"Желание есть, но есть немало технических проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы украинцы могли перевозить необходимый объем товаров", - сказал министр.

В первую очередь, Украина хочет найти возможности для экспорта зерновых и металлопродукции на мировой рынок.

Напомним, по данным Минагрополитики, украинские аграрии засеяли пятую часть земельных площадей.

Ранее мы писали, что 400 миллионов людей зависят от поставок украинского зерна. Минфин заявил, что миру грозит голод из-за войны.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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