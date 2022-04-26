Германия планируют перевести экспорт украинского зерна на железнодорожный транспорт, пока украинские порты оказались заблокированы или оккупированы Россией.

Об этом пишет Handelsblatt.

Новый "зерновой мост" должно обеспечить дочернее предприятие Deutsche Bahn, компания DB Cargo.

В министерстве транспорта ФРГ планируют отгрузить по мосту 20 миллионов тонн зерна с целью "предотвращения глобальной продовольственной катастрофы".

"Как сотрудник железнодорожного транспорта я обязан обеспечить отправку 20 миллионов тонн зерна, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире", — заявил статс-секретарь парламента в министерстве транспорта Михаэль Тойрер.

Ведутся переговоры с украинской железной дорогой и аналогичными компаниями в Польше, Чехии, Словакии и Румынии.

При этом перевозки поездами обойдутся дороже, чем кораблями.

Ранее украинские власти сообщали, что во время блокады Чёрного моря Украина собирается экспортировать зерно и металл через порты Балтики.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

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