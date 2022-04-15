Россия восстановила экспорт зерновых через Черное море, пока украинские порты заблокированы
Россия восстановила свой экспорт зерновых через порты Черного моря на уровне прошлого года.
Об этом пишет старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в Facebook.
"Пока экспорт зерновых и масла через украинские порты заблокирован, трафик балкеров (кораблей, в т.ч. перевозящих зерно) в/из российских портов в Черном море уже возобновился к среднему уровню 2021 года. Страны могут отказываться от энергоносителей, замещать их более дорогими альтернативами, но от продовольствия не откажется почти никто, да и альтернативные покупатели всегда найдутся", - пишет Гайдай.
Он советует "откровенно коммуницировать и плотно работать с международными партнерами, используя как рычаг тот факт, что покупая продовольствие у РФ, они финансируют агрессию России".
Ранее мы сообщали, что вслед за российским газом, за рубли могут начать продавать российское зерно. Российские зернотрейдеры просят Центробанк проработать такой механизм.
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