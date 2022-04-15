Россия восстановила свой экспорт зерновых через порты Черного моря на уровне прошлого года.

Об этом пишет старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в Facebook.

"Пока экспорт зерновых и масла через украинские порты заблокирован, трафик балкеров (кораблей, в т.ч. перевозящих зерно) в/из российских портов в Черном море уже возобновился к среднему уровню 2021 года. Страны могут отказываться от энергоносителей, замещать их более дорогими альтернативами, но от продовольствия не откажется почти никто, да и альтернативные покупатели всегда найдутся", - пишет Гайдай.

Он советует "откровенно коммуницировать и плотно работать с международными партнерами, используя как рычаг тот факт, что покупая продовольствие у РФ, они финансируют агрессию России".

Ранее мы сообщали, что вслед за российским газом, за рубли могут начать продавать российское зерно. Российские зернотрейдеры просят Центробанк проработать такой механизм.

Тем временем идет 51-й день войны в Украине. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.