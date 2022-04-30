В оккупированном Бердянске объявили о переводе пенсий и соцвыплат на рубли
В оккупированном Бердянске анонсировали перевод пенсионных и социальных выплат на рубли.
Об этом сообщил самопровозглашенный "мэр" города Александр Сауленко.
"То есть их намеревается платить оккупационная администрация", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, что с 1 мая в зону рубля собираются перевести Херсон и Мелитополь, захваченные российской армией.
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