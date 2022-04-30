В Мелитополе россияне планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли.

Об этом говорится в заявлении Запорожской ОВА.

По информации областной военной администрации, "для реализации плана ввода в оборот российской валюты оккупационные власти собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами".

По данным ОВА, россияне планируют отправить их в Ростов-на-Дону на учебу, а потом на базе украинского "Ощадбанка" запустить работу "Сбербанка России".

Напомним, ранее о том, что с 1 мая в оборот будет вводиться рубль заявили и в Херсонской области.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты устанавливают контроль над телефонными сетями и вводят расчет в рублях.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.