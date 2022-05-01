Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества". В своей дневной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане он сказал, что "страдает и плачет" из-за войны.

Об этом пишет The Guardian.

Франциск назвал бомбардировку и разрушение Мариуполя варварским и призвал обеспечить гуманитарный коридор для находящихся на "Азовстали".

Ранее мы писали, что с начала войны в Украине Папа Римский Франциск три раза просил Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, но тот отвечал, что не может гарантировать его безопасность.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.