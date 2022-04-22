Намеченная на июнь встреча Папы Римского Франциска и московского патриарха Кирилла в Иерусалиме не состоится.

Об этом заявил Папа Римский.

По словам понтифика, обе стороны понимают, что встреча представителей церкви в такое непростое время "может привести к путанице", отметил понтифик. Он выразил сожаление из-за того, что Ватикану пришлось отложить мероприятие.

Кроме того, папа римский интервью аргентинскому изданию La Nacion рассказал, что его отношения с главой Русской православной церкви "очень хорошие". Предыдущая встреча понтифика и патриарха Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года.

Ранее мы писали о том, что в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви папа Франциск осудил войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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