С начала войны в Украине Папа Римский Франциск три раза просил Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, но тот отвечал, что не может гарантировать его безопасность.

Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на свои источники.

Первые два раза Франциск предлагал Путину разрешить вывезти мариупольцев гуманитарным коридором на территории, подконтрольные Украине. Как узнало Il Messaggero, Папа Римский был готов направить в Мариуполь из Польши своего доверенного кардинала по гуманитарным вопросам Конрада Краевского. В третий раз Папа предложил вывезти гражданское население из "Азовстали" на корабле под флагом Святого Престола.

Ранее Россия заявляла, что готова обеспечить эвакуацию с Азовстали мирных жителей, а украинским военным предлагает сдаться в плен. Украинская сторона заявляла, что готова на организацию гуманитарного коридора только под контролем ООН и Красного креста.

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