Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что диверсанты могут проникнуть в тыл украинских войск под видом волонтеров.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Они где-то отжимают-похищают у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с пометками "Волонтеры". И будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, вредить там", - объяснил Гайдай.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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