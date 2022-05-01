Отмена санкций против России возможна только в случае вывода войск РФ с территории Украины.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Перемирие может быть только первым шагом", - сказала она.

И отметила, что "мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни Европе".

Бербок считает, что "в худшем случае это станет приглашением к следующей войне", которая начнется еще ближе к границам ФРГ.

Настоящий же мир, как сказала Бербок, наступит "только если все в Европе снова увидят, что в конечном счете ни одна страна не сможет победить в войне".

Глава МИД Германии считает, что ЕС больше не сможет выстраивать отношения с РФ так же, как это было до начала войны и "никогда больше не сможет положиться на заверения" Москвы.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией не обсуждается снятие санкций.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.