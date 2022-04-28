Президент США Джо Байден выступил с речью по Украине в Белом доме в четверг, 28 апреля.

Главное из заявлений американского президента:

"В Конгресс будет направлен еще один пакет, чтобы сдержать российских олигархов. Мы будем охотиться за их яхтами, за их предметами роскоши, а изъятые средства за эти активы мы направим в Украину".

"Россия использует энергоносители, как оружие. Мы не позволим РФ шантажировать наших партнеров по остановке газовых и нефтяных поставок. Мы также не позволим, чтоб Россия использовала нефть и газ для обхода санкций".

"Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу".

"США не будут отправлять войска в Украину".

Также Байден отрицает, что ситуация вокруг Украины уже фактически превратилась в опосредованный конфликт между РФ и НАТО.

Он призвал все стороны воздержаться от предупреждений относительно возможности применения ядерного оружия и назвал их безответственными.

Напомним, Байден планирует изымать активы предпринимателей РФ и отправлять их на нужды Украины.

Ранее мы писали, что Байден запросил у Конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине и пообещал поставки оружия до конца войны.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.