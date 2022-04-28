Подразделение по борьбе с "российской дезинформацией" появился в структуре министерства внутренней безопасности США, его возглавляет бывшая советница украинских властей американка Нина Янкович. Кроме того, совет будет уделять особое внимание нелегальной миграции.

Об этом пишет Politico.

Янкович сообщила в Twitter, что уже два месяца занимается организацией работы нового совета.

"Вот чем я занималась последние два месяца. Для меня большая честь служить в администрации Байдена и помогать формировать наши усилия по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.

По данным информационной организации, Янкович ранее был научным сотрудником по дезинформации в Центре Вильсона и консультировала Министерство иностранных дел Украины в рамках стипендии Фулбрайта по общественной политике.

Кроме того, в прошлом она курировала российские и белорусские программы в Национальном демократическом институте (организация, признанная нежелательной в РФ).

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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