Вице-премьер Ирина Верещук рассказала о новом обмене пленными между Украиной и Россией.

Об этом Верещук написала в Facebook.

По данным чиновницы, сегодня освободили 45 украинцев, из которых 13 офицеров, 20 солдат и 12 гражданских.

Напомним, 21 апреля состоялся шестой обмен пленными. В Украину вернулись 19 человек, среди них есть раненые.

Ранее мы писали, что дипломаты сообщили, как Россия и США обменялись летчиком Ярошенко и американцем Ридом.

Также "Страна" информировала, что Арахамия рассказал, зачем Украине пленные оккупанты, и сообщил о проблеме с обменным фондом.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.