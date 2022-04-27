Россия обменяла своего гражданина, находившегося в заключении в США летчика Константина Ярошенко, на осужденного в РФ гражданина Соединенных Штатов бывшего морского пехотинца Тревора Рида.

Об этом сообщает МИД России.

Внешнеполитическое ведомство особо выделило длительность переговорного процесса по поводу обмена.

"Сразу после того, как наш соотечественник, ставший жертвой провокации спецслужб США, по наводке которых его арестовали в Либерии и подвергли пыткам, был вывезен для судилища в Нью-Йорк с предрешенным приговором по обвинению в намерении осуществить контрабанду наркотиков, по линии МИД России постоянно предпринимались шаги по его освобождению. Все эти кошмарные для К.В.Ярошенко годы в застенках, где он подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи, на американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях для улучшения условий его содержания, согласования вариантов скорейшего возвращения с задействованием имеющихся международно-правовых инструментов. В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осужденного в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида. Несмотря на то, что из назначенного судом срока в 9 лет он не отсидел и двух (тогда как Константин Ярошенко провел в тюрьме двенадцать), а в США вокруг этой персоны устроили шумную кампанию, представляя его чуть ли не "жертвой произвола", возможность вернуть нашего соотечественника, конечно же, была использована в полной мере", - заявили в МИД.

По сведениям адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, процедура обмена произошла в рамках специальных конституционных прерогатив президента США в третьей стране. Супруга россиянина заявила российским СМИ, что обмен состоялся в Турции. Адвокат добавил, что скорее всего Ярошенко либо помиловали, либо аннулировали его тюремный срок.

Родители американца Рида рассказали, что обмен их сына на россиянина Ярошенко состоялся на аэродроме в Турции и напоминал сцену из шпионских фильмов.

Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Мужчина неоднократно заявлял о своей невиновности. Тревор Рид в 2020 году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских в Москве.

В Белом доме заявили, что США продолжат добиваться возвращения в страну осужденного в России Пола Уилана и других американцев. А брат осужденного в России за шпионаж Уилана Дэвид приветствовал новость об обмене Рида на Ярошенко и выразил надежду, что Байден примет аналогичное решение по Уилану.

Ранее "Страна" приводила заявление украинского генпрокурора о готовности обменять задержанного нардепа Виктора Медведчука на украинских пленных ещё до суда над политиком.

Мы также сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "отнестись с милосердием" к британским пленным в Мариуполе, но не стал говорить об их возможном обмене.