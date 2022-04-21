Вице-премьер Ирина Верещук сообщила об очередном обмене пленными. По ее словам, в Украину вернулись 19 человек из которых десять военных (включая двоих офицеров) и девять гражданских.

Об этом Верещук написала в своем Telegram-канале.

При этом, она заявила, что в этот раз среди освобожденных есть раненные. Отметим, это уже шестой обмен пленными между Украиной и РФ.

Напомним, ранее Верещук рассказала подробности пятого обмена пленными между Украиной и РФ.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что готов обменять российских военнопленных на спасение людей в Мариуполе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".