В Украине лица убитых и пленных солдат РФ сканируют при помощи американской программы распознавания лиц - WP
Украина сканирует лица убитых российских солдат при помощи программного обеспечения американской фирмы Clearview AI.
Об этом пишет The Washington Post.
За 50 дней с начала вторжения таким образом осуществлено более 8600 операций по распознаванию лиц убитых или взятых в плен российских солдат.
"Добровольческий отряд хакеров и активистов под патронатом украинского правительства использует эти идентификационные данные для информирования российских семей о гибели их детей и родственников в Украине", - пишет издание.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.