Сегодня президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины. Об этом заявил представитель Белого дома, передает The Hill.

"Президент выступит с речью о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", - сказал он.

Напомним, на днях Киев посетили глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Преговоры с с ними длились более трех часов. Зеленский в видеообращении назвал их результативными. Главная тема - поставка оружия.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.