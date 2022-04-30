Европейский союз может включить Беларусь в шестой пакет санкций против России, который касается ограничения поставок нефти и работы финансового сектора.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщают источники издания, в ЕС идут обсуждения разных способов сокращения доходов РФ от нефти, в том числе ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.

"Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии российскому вторжению, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления", - пишет Bloomberg.

Напомним, по данным издания The New York Times, cтраны Европейского Союза, скорее всего, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Ранее та же The New York Times объясняла, в чем будет заключаться поэтапность запрета российской нефти в Евросоюзе. Наиболее вероятным подходом станет график, который учитывает типы нефтепродуктов и способы их доставки при условии достижения консенсуса в отношении возможности более быстрого введения эмбарго на нефть, транспортируемую танкерами, в отличие от нефти, поступающей в Европу по трубопроводам, рассказывала газета.

А Bloomberg писал, что Евросоюз планирует ввести полное эмбарго на российскую нефть к концу года.