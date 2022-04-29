Страны Европейского Союза, скорее всего, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей ЕС.

По информации издания, европейские чиновники, как ожидается, одобрят окончательное предложение по поводу введения эмбарго к концу следующей недели после встречи в среду.

Кроме запрета на импорт нефти пакет санкций также будет включать ограницения против крупнейшего российского банка Сбербанка и дополнительные меры против высокопоставленных россиян, заявили чиновники ЕС.

Ранее The New York Times сообщала, что запрет российской нефти в Евросоюзе будут вводить в два этапа. Наиболее вероятным подходом станет график, который учитывает типы нефтепродуктов и способы их доставки при условии достижения консенсуса в отношении возможности более быстрого введения эмбарго на нефть, транспортируемую танкерами, в отличие от нефти, поступающей в Европу по трубопроводам, рассказвала газета.

А во вторник, 26 апреля, министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что полная независимость страны от российской нефти - вопрос считанных дней.