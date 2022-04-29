Германия готова прекратить покупать российскую нефть, расчищая путь для запрета Европейского Союза на импорт сырой нефти из России.

Об этом пишет со ссылкой на чиновников в немецком правительстве The Wall Street Journal.

Берлин был одним из основных противников эмбарго на российскую нефть, однако в среду представители Германии в институтах ЕС сняли возражение страны против него при условии, что стране будет предоставлено достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок.

Берлин изменил свое отношение к вопросу после того, как заключил сделку с Польшей, которая позволит Германии импортировать нефть от мировых экспортеров через порт Гданьск на Балтийском море.

Сдвиг Германии увеличивает вероятность того, что страны ЕС договорятся о поэтапном эмбарго на российскую нефть, причем решение возможно уже на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

Однако вопрос о том, как быстро ЕС прекратит закупки российской нефти и применит ли он такие меры, как предельные цены или тарифы, все еще обсуждается.

США настаивают на том, чтобы европейские союзники избегали шагов, которые могут вызвать затяжной рост цен на нефть.

Германия и некоторые другие страны в последнее время сделали практические шаги, чтобы заменить Россию другими поставщиками.

По словам дипломатов, некоторые государства-члены ЕС, включая Венгрию, Италию, Австрию и Грецию, по-прежнему осторожно относятся к экономическим последствиям нефтяного эмбарго.

Чтобы эмбарго начало действовать, его должны одобрить все 27 правительств.

Напомним, ранее сообщалось, что энергокомпании Евросоюза готовятся принять требования "Газпрома" по оплате газа в рублях.

Также мы писали, что ранее в Германии назвали отказ от российской нефти "вопросом нескольких дней".

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