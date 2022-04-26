Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что полная независимость от российской нефти - вопрос считанных дней.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал немецкий политик после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.

Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12%. И эта доля приходится только на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведт-на-Одере.

"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней" - сказал Габек.

Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведта, который подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией "Роснефть".

Ранее Габек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике.

Напомним, мы также писали о том, что В Европейском союзе работают над "умными механизмами", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет против РФ.

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