Энергетические компании Евросоюза готовы пойти на требования "Газпрома" по оплате газа в рублях и планируют открыть рублевые счета в швейцарской "дочке" Газпромбанка.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации издания, среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии.

В Австрии ранее опровергали согласие на условие Путина по оплате в рублях.

Напомним, итальянская Eni пока взвешивает возможные варианты, так как ее следующий платеж за газ должен состояться в конце мая.

Ранее мы писали, что средняя экспортная цена газа российского "Газпрома" обновила рекорд за всю историю компании.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.