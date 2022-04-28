Средняя экспортная цена газа российского "Газпрома" в четвертом квартале 2021 года достигла 517 долларов за тысячу кубометров, что стало рекордом за всю историю компании.

Об этом сообщил замглавы компании Виталий Маркелов, пишет ТАСС.

При этом средняя цена экспортных поставок "Газпрома" за 2021 оказалась ниже – 298 долларов за тысячу кубов, но все равно в два раза выше, чем в 2020-м.

Ранее мы писали, что компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета для оплаты за газ.

Также "Страна" сообщала, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика продолжит покупать газ у "Газпрома", так как у других поставщиков он дороже.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.