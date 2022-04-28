Германия готова включить российский "Сбербанк" в шестой пакет санкций против РФ, над которым сейчас работает Евросоюз.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Германия была наиболее колеблющейся страной по вопросу введения санкций против этого банка в отличие от Польши и стран Балтии, которые вместе с Украиной настаивали на включении как можно большего количества российских банков в санкционный список.

Вместе с тем, Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах на соответствующие документы пишет, что Берлин был обеспокоен тем, что возможные санкции против "Сбербанка" приведут к нарушению финансовых операций, связанных с энергетикой.

Однако в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть, рассказали агентству собеседники.

Вместе с тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС обсудит включение "Сбербанка", в шестой пакет санкций.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно же, есть проблемы с энергетикой", - говорила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Напомним, ранее мы писали, что попавшие под санкции банки РФ начали открывать отделения в аннексированном Крыму.

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