Российские банки обратились к Центробанку с предложением отложить выпуск в обращение новых банкнот из-за проблем с поставкой и обслуживанием оборудования, вызванных санкциями.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России регулятору.

Согласно письму, из-за санкций ряд иностранных поставщиков банкоматов, например Diebold Nixdorf и NCR, прекратил предоставлять свои услуги на территории России. Доля их оборудования в российском парке банкоматов составляет более 60%.

Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, а вся кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, является импортной.

"С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца", - говорится в письме.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о "внешнем управлении" иностранными компаниями, которые ушли с российского рынка.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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