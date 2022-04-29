Франция ожидает, что шестой пакет антироссийских санкций, который касается поставок российской нефти, Евросоюз одобрит на следующей неделе.

Об этом заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, сообщает ТАСС.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, который, как мы ожидаем, будет принят на следующей неделе и будет охватывать нефть", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы включить поставки нефти в санкционный пакет против РФ.

Также сообщалось, что Германия перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готова отказаться от российской нефти.

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