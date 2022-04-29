Франция ожидает, что включающий нефть шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят на следующей неделе
Франция ожидает, что шестой пакет антироссийских санкций, который касается поставок российской нефти, Евросоюз одобрит на следующей неделе.
Об этом заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, сообщает ТАСС.
"Мы работаем над шестым пакетом санкций, который, как мы ожидаем, будет принят на следующей неделе и будет охватывать нефть", - заявила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы включить поставки нефти в санкционный пакет против РФ.
Также сообщалось, что Германия перешла к альтернативным поставщикам энергии и теперь готова отказаться от российской нефти.
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