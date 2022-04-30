Европейский союз намерен предложить запрет на российскую нефть, который вступит в силу к концу года, а до этого ограничения будут вводиться постепенно.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц.

По данным агентства, нефть - важный инструмент, с помощью которого Москва стремится защитить свою экономику от шока санкций, введенных с начала войны.

Напомним, по данным издания The New York Times, cтраны Европейского Союза, скорее всего, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Ранее та же The New York Times объясняла, в чем будет заключаться поэтапность запрета российской нефти в Евросоюзе. Наиболее вероятным подходом станет график, который учитывает типы нефтепродуктов и способы их доставки при условии достижения консенсуса в отношении возможности более быстрого введения эмбарго на нефть, транспортируемую танкерами, в отличие от нефти, поступающей в Европу по трубопроводам, рассказывала газета.

Ранее мы писали, что в Польше предложили квотировать российскую нефть и установить на нее налог.