Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что лоббисты нефтегазовой и угольной промышленности "цинично используют войну в Украине".

По его словам, они пытаются "зафиксировать будущее с высоким уровнем выбросов углерода".

Видимо, речь о призывах увеличить производство нефти, газа и угля, чтобы сбить растущие цены.

Они стали расти быстрее после вторжения РФ в Украину, что резко усилило инфляцию в Европе.

Но, судя по словам генсека, "зеленый переход" нужно продолжать.

"Переход к возобновляемым источникам энергии имеет решающее значение для восстановления нарушенного глобального энергетического баланса", - написал Гуттериш в Твиттере.

Ранее мы писали, что ЕС планирует сократить свою зависимость от российских энергоносителей на две трети к концу текущего года, а к концу 2027-го планируют реализовать полный отказ.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.