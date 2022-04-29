Украина готова обменять производимую в стране электроэнергию на газ, который имеется у европейских стран.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 29 апреля в интервью польским журналистам.

По словам президента, в Украине очень большие объемы атомной генерации, поэтому Киев сможет продавать электрическую энергию по невысоким ценам и получить взамен газ в объемах, которые покроют его дефицит в Украине.

"Все понимают, что мы можем помочь другим европейским странам. Кому не будет хватать электрической энергии, то наша генерация очень поможет", – сказал Зеленский.

По его словам сейчас в стране существует финансовый дефицит в размере 5–7 миллиардов евро в месяц. Их не хватает на заработные платы, поэтому Украине нужна генерация этих денег.

"Сейчас программы МВФ, Евросоюза, которыми мы вытащим эту ситуацию, но потом нам нужно торговать, экспортировать. Электрическая энергия поможет нам. Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электроэнергию и на взаимных дружеских отношениях можем получать недостаточный для нас объем газа из Европы. Давать электроэнергию, а получать газ. Такие вещи планируются", – добавил президент.

Ранее в том же интервью Зеленский заявил об очень высоком риске прекращения мирных переговоров с Россией.

Также он записал традиционное вечернее обращение к украинцам.