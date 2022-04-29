Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное, уже ставшее традиционным, вечернее видеообращение.

Главное из заявлений президента:

"Тяжелая ситуация в Харьковской области, но у наших военных есть тактические успехи". "На Донбассе - постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре. Если у России хватит сил хотя бы частично реализовать свои планы, они полностью уничтожат весь Донбасс, как уже уничтожили Мариуполь". "Благодарен Соединенным Штатам за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень помогла борьбе против нацистов во время Второй мировой войны. Уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас". "Правительство сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Оккупанты целенаправленно уничтожают его, порты заблокированы, поэтому мгновенных решений нет. Но министры обещают решить вопрос в течение недели, максимум - двух. После удара по Кременчугскому НПЗ это трудно. Но правительство это сделает". "Посол Великобритании вернулась в Киев. Теперь в столице уже 27 послов". "На временно оккупированных территориях Херсонской области коллаборанты говорят о переходе в рублевую зону. Но любые попытки перевести нашу территорию в административную или финансовую систему России ударят по ней самой. Наш ответ - санкции - не задержатся". "Продолжается разбор завалов после удара по Киеву, который произошел во время визита генсека ООН. Печально, что такое унижение ООН осталось без должного ответа".

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева, который произошел вчера вечером, один человек погиб. Его тело спасатели обнаружили при разборе завалов.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский заявил об очень высоком риске прекращения мирных переговоров с Россией.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.