Жестокие бомбардировки Донбасса, дефицит топлива и ленд-лиз. Новое обращение Зеленского. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное, уже ставшее традиционным, вечернее видеообращение.
Главное из заявлений президента:
- "Тяжелая ситуация в Харьковской области, но у наших военных есть тактические успехи".
- "На Донбассе - постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре. Если у России хватит сил хотя бы частично реализовать свои планы, они полностью уничтожат весь Донбасс, как уже уничтожили Мариуполь".
- "Благодарен Соединенным Штатам за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень помогла борьбе против нацистов во время Второй мировой войны. Уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас".
- "Правительство сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Оккупанты целенаправленно уничтожают его, порты заблокированы, поэтому мгновенных решений нет. Но министры обещают решить вопрос в течение недели, максимум - двух. После удара по Кременчугскому НПЗ это трудно. Но правительство это сделает".
- "Посол Великобритании вернулась в Киев. Теперь в столице уже 27 послов".
- "На временно оккупированных территориях Херсонской области коллаборанты говорят о переходе в рублевую зону. Но любые попытки перевести нашу территорию в административную или финансовую систему России ударят по ней самой. Наш ответ - санкции - не задержатся".
- "Продолжается разбор завалов после удара по Киеву, который произошел во время визита генсека ООН. Печально, что такое унижение ООН осталось без должного ответа".
Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева, который произошел вчера вечером, один человек погиб. Его тело спасатели обнаружили при разборе завалов.
Также "Страна" сообщала, что Зеленский заявил об очень высоком риске прекращения мирных переговоров с Россией.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.