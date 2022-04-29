Несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия, в том числе химического.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Кроме того, что есть определенные запасы (ракет), нужно понимать, что у них работает еще производство, и они эти запасы пополняют. Они нуждаются в комплектующих из-за границы. Но, по состоянию на сегодняшний день, у них еще есть на несколько месяцев запасов тех комплектующих, которые были куплены раньше. Потому нужно понимать, что даже то, что они сейчас используют, еще небольшую часть они успеют пополнить", – рассказала замглавы Минобороны.

"Если принять во внимание публично озвученное количество ракет, которое Россия уже использовала в Украине – это уже почти две тысячи, – чтобы пополнить свой арсенал таким же количеством ракет, российское производство должно работать несколько лет", – пояснила Маляр.

Она также добавила, что в России наготове все вооружение, включая химическое.

"У них огромный арсенал оружия. Разного. Мы говорим не только о дальних ракетах наземного, воздушного и морского базирования. Но есть применение и других видов – скажем, химическое оружие. Это не секрет, мы много раз говорили, что российская армия в том числе использует и экспериментальные образцы оружия или испытывает их в боевых действиях на территории нашего государства. Поэтому они фактически используют весь спектр, который у них есть. И наготове у них – все", – рассказала заместитель министра обороны.

Напомним, Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в России хотят нарастить производство высокоточных ракет "Калибр".

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