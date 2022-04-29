Заявления российских политиков о том, что Польша хочет ввести войска в Западную Украину и аннексировать ее направлены на разобщение европейских стран.

Так Владимир Зеленский ответил на вопрос польских журналистов о соответствующем заявлении главы российской разведки Сергея Нарышкина.

"Информационные сигналы – это те же информационные ракеты. Информационная атака не слабее ракетной. Это направлено на то, чтобы была дестабилизация, чтобы страны Европы были разобщены", – заявил украинский президент.

Напомним, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин озвучил якобы планы поляков на заход в западную Украину для установления военно-политического контроля над "своими историческими владениями". При этом, Польша отрицает, что планирует установить контроль над западной частью Украины.

Также мы писали, что Минобороны Польши анонсировало масштабные военные учения с НАТО на севере и востоке страны.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.