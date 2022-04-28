В связи с военными учениями в Польше, вполне вероятно, в России начнут ещё более активно отрабатывать тему, что Варшава хочет вмешаться в войну в Украине.

Ранее об этом говорил Лавров, а сегодня - глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он озвучил якобы планы поляков на заход в западную Украину для установления военно-политического контроля над "своими историческими владениями".

Первым этапом "воссоединения", как утверждает Нарышкин, должен стать обсуждаемый с американцами ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Эта миссия будет без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".

Отметим, что ранее представители и Украины и Польши назвали подобные заявления России пропагандой и манипуляциями.

"Здесь нет ни малейшего предмета для комментария. Потому что это безупречная глупость, которая, во-первых, не имеет ни малейшего отношения к реальности, а во-вторых, опять обнажает интеллектуальную слабость представителей российской политической элиты", - сказал "РБК-Украина" советник главы ОП Михаил Подоляк.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.