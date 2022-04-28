Польша отрицает, что планирует установить контроль над западной частью Украины, как об этом заявили в разведке России.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, передают "РИА Новости".

По его словам, Россия распространяет такую "ложную" информацию, чтобы подорвать сотрудничество Киева и Варшавы.

В Киеве такие планы Варшавы также отрицают.

Подобные заявление из России поступили после того, как Польша анонсировала военные учения на своих восточных и северных границах.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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