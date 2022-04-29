Британия готовит крупнейшее со времен холодной войны развертывание своих войск в Европе. Около 8000 британских солдат отправятся летом в Восточную Европу на учения, направленные против российской агрессии.

Об этом сообщает канал Sky News.

Войска будут разместят на широком театре от Финляндии и стран Балтии до Северной Македонии. С ними будут десятки танков и более 100 единиц бронетехники.

Кроме британцев, в этих учениях примут участие десятки тысяч военных из стран НАТО.

Министерство обороны Великобритании заявило, что запланированные учения повысят способность британских и финских войск работать вместе друг с другом, "сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии".

Напомним, Минобороны Польши анонсировало масштабные военные учения с НАТО на севере и востоке страны.

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