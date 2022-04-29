Риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки.

Такое мнение президент Владимир Зеленский высказал 29 апреля в интервью польским СМИ.

По мнению Зеленского, по-настоящему эффективными будут только прямые переговоры двух глав государств.

"Когда они (российская делегация - Ред.) что-нибудь подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", – заявил Зеленский.

Ранее в Офисе президента заявляли, что переговорный процесс между Украиной и РФ замедлился после обнародования данных о зверствах российских военных под Киевом и из-за желания Кремля активизировать боевые действия на Донбассе. На Банковой не видят оснований для очной встречи делегаций.

Как писала "Страна", глава МИД РФ Сергей Лавров не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие.