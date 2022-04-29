Индонезия отказала Украине в поставках вооружения, но готова отправить гуманитарную помощь.

Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо, пишет местное издание Jakarta Post.

"Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит гуманитарную помощь", - сообщает издание.

Как заявил Видодо, он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку".

При этом Видодо пригласил Владимира Путина и Зеленского принять участие в саммите G20 в ноябре. Оба президента согласились.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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