В Офисе президента Украины считают, что переговорный процесс между Украиной и РФ замедлился после обнародования данных о зверствах российских военных под Киевом и желании Кремля активизировать боевые действия на Донбассе. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".



"В определенной степени можно говорить, что переговорный процесс идет медленнее. Потому что после Стамбульского коммюнике мы получили абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях Российской Федерации в Киевской области: в ряде наших городов и поселков. Это первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон", – заявил Подоляк.



По его данным, существует и вторая причина замедления переговоров с Москвой.



"Вторая составляющая - у Российской Федерации (кто бы что ни говорил) еще достаточно ресурсов, чтобы проводить активные боевые действия на востоке страны. И они хотят одержать определенные тактические победы для того, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их боялись", - добавил Подоляк.



По его мнению, встреча делегаций в ближайшей перспективе маловероятна.



"Пока я не вижу оснований для очной встречи", - добавил Подоляк.



Также он сообщил, что должен включать прямой договор Украины и России.

"Документ будет прописывать логику выхода из войны: прекращение огня на всей территории Украины, отвод российских войск с территории Украины, обмен пленными... То есть там должны быть все пункты, как страны выходят из войны", - сказал Подоляк.

Он добавил, что о "договоре о дружбе и мире" речь уже не идет.



"Но нам нужно зафиксировать позиции, которые будут для России красными линиями, чтобы на территорию Украины ни разу эта страна больше зайти не смогла", - добавил Подоляк.



Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие. Также он отказал Киеву в проведении переговоров у стен "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломного момента войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.