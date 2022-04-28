Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений президента:

  1. "США подготовили новый пакет поддержки Украины на 33 млрд долларов, из которых более 20 млрд пойдут на оборону. Еще более 8 млрд - на экономическую поддержку, 3 млрд - на гуманитарную помощь. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит это предложение".
  2. "Работаем над тем, чтобы направить на поддержку Украину заблокированные российские активы".
  3. "Продолжается расследование преступлений российских войск на территории Украины. Наша позиция: каждый преступник должен быть наказан".
  4. "Сегодня в Киеве был премьер Болгарии. Обговорили санкционное давление на Россию и договоренность о ремонте нашей военной техники в Болгарии. Благодарен за решение о возможности использовать порт Варна для нашего аграрного экспорта".
  5. "В Украине сегодня был генсек ООН. Важно, что он побывал в Бородянке и лично увидел, что там сделали российские войска. Ключевым вопросом на переговорах было - как остановить российскую агрессию".
  6. "Много внимания на переговорах уделили Мариуполю. Считаю, что с помощью ООН можно спасти людей, находящихся там. Украина готова к этому, но нужно, чтобы Россия выполняла то, о чем говорит".
  7. "Сегодня, сразу после наших переговоров с генсеком ООН, по Киеву ударили ракеты. Поэтому расслабляться нельзя, нельзя считать, что война уже закончилась".
  8. "Россияне сегодня продолжили попытки наступать на Донбассе и на Юге. Но ВСУ сдерживают захватчиков".

Ранее мы писали, что Палата представителей Конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.

Также "Страна" сообщала, что крылатой ракетой разрушен жилой дом в Киеве. Шестеро пострадавших попали в больницу.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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