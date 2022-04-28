Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений президента:

"США подготовили новый пакет поддержки Украины на 33 млрд долларов, из которых более 20 млрд пойдут на оборону. Еще более 8 млрд - на экономическую поддержку, 3 млрд - на гуманитарную помощь. Надеюсь, Конгресс быстро поддержит это предложение". "Работаем над тем, чтобы направить на поддержку Украину заблокированные российские активы". "Продолжается расследование преступлений российских войск на территории Украины. Наша позиция: каждый преступник должен быть наказан". "Сегодня в Киеве был премьер Болгарии. Обговорили санкционное давление на Россию и договоренность о ремонте нашей военной техники в Болгарии. Благодарен за решение о возможности использовать порт Варна для нашего аграрного экспорта". "В Украине сегодня был генсек ООН. Важно, что он побывал в Бородянке и лично увидел, что там сделали российские войска. Ключевым вопросом на переговорах было - как остановить российскую агрессию". "Много внимания на переговорах уделили Мариуполю. Считаю, что с помощью ООН можно спасти людей, находящихся там. Украина готова к этому, но нужно, чтобы Россия выполняла то, о чем говорит". "Сегодня, сразу после наших переговоров с генсеком ООН, по Киеву ударили ракеты. Поэтому расслабляться нельзя, нельзя считать, что война уже закончилась". "Россияне сегодня продолжили попытки наступать на Донбассе и на Юге. Но ВСУ сдерживают захватчиков".

Ранее мы писали, что Палата представителей Конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.

Также "Страна" сообщала, что крылатой ракетой разрушен жилой дом в Киеве. Шестеро пострадавших попали в больницу.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.