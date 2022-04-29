После попадания ракеты в Шевченковском районе Киева в четверг были задержаны по меньшей мере два человека, которые фотографировали разрушения. Как утверждают правоохранители, снимки пересылались россиянам.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Вчера после взрывов, которые произошли на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности, силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их дальнейшую пересылку на российские терминалы", – заявил Енин.

По словам Енина, обзор телефонов этих лиц подтвердил, что они подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского или пророссийского характера, "специфические группы в Телеграме", а также у них "специфическое содержание телефонной книги".

Ранее сообщалось, что вечером 28 апреля в Шевченковском районе Киева в центре города вражеские ракеты попали в промышленный объект и жилой дом рядом. Фото и видео последствий удара заполонили все украинские и российские Телеграм-каналы.

В результате попадания в дом пострадали десять человек. Из-за него погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.