В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Российская ракета попала в ее дом.

Об этом сообщил ее коллега Александр Демченко в Фейсбуке.

"Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра", - написал он.

Напомним, вчера россияне крылатой ракетой разрушили жилой дом в Киеве. Удар пришелся в 25-этажный жилой дом. В нем частично разрушены первый и второй этажи. Пострадали 10 человек, четыре из них попали в больницу.

Сегодня утром Кличко сообщил, что спасатели обнаружили под завалами многоэтажки тело погибшего.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.