В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева, который произошел вечером в четверг, 28 апреля, четыре человека попали в больницу.

Об этом сообщает КГГА в Telegram-канале.

Всего пострадали 10 человек. Утром дорожники начали уборку рядом с домом.

Киевские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, вечером 28 апреля одна из российских ракет, которыми обстреляли район Лукьяновки в Киеве, повредила жилой дом. Удар пришелся в 25-этажку. В ней частично разрушены первый и второй этажи.

Также, вчера вечером в Киевской области обстреляли Фастов тремя ракетами одновременно с Киевом.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.