Известный киевский ресторатор Дмитрий Заходякин (совладелец сети "Хлебный", Agatha, Holy Burger) объявил о закрытии одного из самых популярных своих заведений из-за войны с Россией.

Ресторан "Редкая птица", расположенный около Бессарабки в центре Киева, прекращает работу.

Дмитрий Заходякин в комментарии "Стране" объяснил решение закрыть "Редкую птицу" тем, что во время войны, и еще несколько лет после ее завершения заведения с подобной концепцией "никому не будут нужны".

"Авторские рестораны, "рестораны праздника" в ближайшие годы в Украине работать не будут. Поэтому "Редкая птица" закрывается. Это ресторан авторской кухни, со сложной историей, с баром, с вечеринками... Все это сейчас никому не надо, и не нужно будет еще несколько лет", - сообщил "Стране" ресторатор.

Под угрозой закрытия - еще один ресторан Заходякина в Киеве, "Agata", а также до половины кафе из сети "Хлебный".

"Пока мы пробуем работать с "Agata", закроем ли мы его - не знаю. "Хлебный" пока тоже работает. Но я не знаю, что будет через месяц. Если ситуация с трафиком не будет улучшаться, придется закрыть еще и половину "Хлебных", которые сейчас работают", - отмечает ресторатор.

Остальные заведения Заходякина пока открыты в тестовом режиме. Что с ними будет дальше, ресторатор еще не готов сказать.

"Мы открыли все, что могли. Сейчас посчитаем. То, что будет рентабельно - оставим, остальное - закроем. Ситуация пока непонятная. Мы открыли "Holly Burger" "SteakHouse", "Agata" и около 10 кафе "Хлебный" в Киеве. Остальные откроем, если будет выгодно", - сообщил "Стране" Заходякин.

Дальнейшая судьба заведений напрямую зависит от количества посетителей и, как следствие, прибыльности бизнеса.

"Сейчас у нас около 5-7% от довоенного оборота. Это очень мало. Тут даже не важно, по деньгам или по гостям - это одно и то же. Понемногу мы подрастаем, но все равно - это не бизнес", - признается ресторатор.

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