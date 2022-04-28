В Украине заметно ухудшилась и без того сложная ситуация с автомобильным топливом.

Многие заправки урезали нормы отпуска бензина и дизеля в одни руки - с 20 до 10 литров. Но даже такие объемы можно залить далеко не везде - количество "пустых" АЗС с каждым днем растет.

Плюс - пошли в рост цены. Напомним: в Украине ценники на "обычные" бензин и дизель регулируются государством. Мы уже писали, что заправщики жалуются на госрегулирование. Говорят, что цены не соответствуют рыночным реалиям - оптовая стоимость топлива выше, чем модно продавать в рознице. Поэтому АЗС уходят в минус, а некоторые полностью переключаются на "премиальные" дизель и бензин, цены на которые выше (хотя по факту это такое же топливо, как и "обычное").

Но вчера на рынке произошел первый большой демарш - несколько сетей группы "Приват" (ANP, Avias и др.) одновременно повысили ценники на топливо сразу на 2 гривны за литр.

Как сообщают в агентстве "А-95", бензин А-92 подорожал до 35,1 гривен, А-95 - до 36,1 гривен, дизель - до 40,66 гривен, что на 3-5% выше граничных цен от Минэкономики.

На безналичном рынке (по талонам) ценники выросли еще больше. На "Авиасе" А-92 по топливным картам подорожал до 39,19 гривен, А-95 - до 40,1 гривен, дизель - до 44,66 гривен, что выше граничных цен на 15-19%.

А сегодня по рынку пошел слух о закрытии сети АЗС Avias. Якобы, талоны она вообще "обнулила", то есть, к заправке не принимает.

Владелец сети Prime Дмитрий Леушкин говорит, что в ближайшее время сети АЗС могут просто "посыпаться", ведь торговать на рынке фактически нечем.

"Сейчас вопрос уже даже не в цене, а в физической доступности топлива. С каждым днем его становится все меньше, рынок "высыхает" просто на глазах", - говорит он.

Ожидается и дальнейшее подорожание. Особенно, если в Украине вернут акциз и 20% НДС на топливо (такой законопроект уже есть в Раде). "Через пять минут после его принятия бензин будет по 55 гривен за литр", - говорит Леушкин.

Разбирались, что происходит с топливом.

Ценовой бунт и закрытие АЗС

Напомним: 22 апреля Минэкономики выставило новые предельные цены на бензин и дизель. С учетом максимальной торговой наценки бензин должен стоить на АЗС не больше 34,1 гривен, дизель - 38,66 гривен, что на 23 копейки и одну гривну выше предыдущей ценовой планке.

Новые ценники заправщиков откровенно расстроили. Ведь фактически еще, как минимум, на 10 дней власти заморозили разрыв в оптовых и розничных ценах. На опте дизель продается по 39,5-44 гривны, тогда как в рознице его можно продавать, максимум, по 38,66 гривен. По бензину картина чуть лучше, но торговля все равно в минус (на опте - 32-34, в рознице - 34,1 гривен).

Поэтому многие сети начали "бунтовать". Некоторые убрали из продажи "обычные" бензин и дизель, заменив их "премиальными" (хотя по факту продукт один и тот же), некоторые стали в открытую повышать ценники выше тех отметок, что указало Минэкономики.

Масштабный "бунт" произошел на рынке 27 апреля. Несколько сетей, который принято относить к группе "Приват" (ANP, Avias) повысили цены на топливо сразу на 2 гривны за литр. Бензин А-95 подорожал до 36,1 гривен, дизель - до 40,66, что выше обозначенного Минэкономики предела. По топливным картам подорожание еще больше.

Как пояснил руководитель "А-95" Сергей Куюн, такое решение сетей поясняется тем, что у них нет импортных поставок, а продаются только запасы производства Кременчуцкого НПЗ (его разбомбили и с начала апреля завод не работает), которые, по всей видимости, иссякают.

Сегодня с утра по рынку пошли слухи, что сеть АЗС Avias и вовсе закрывается. Это крупная сеть, даже сейчас у нее порядка тысячи станций по стране. Одна из фишек сети - продажа скретч-карт (топливных талонов). Но, как стало нам известно от клиентов сети, с 28 апреля на АЗС начали отказывать в обслуживании по талонам, попросту говоря, их "обнулили", и непонятно, как будут возвращать деньги. В Avias, куда мы обратились за комментариями, пояснений пока не дали - ни по будущему сети, ни по текущим расчетам с клиентами. Сергей Куюн говорит, что о ликвидации всей сети речь вряд ли может идти - скорее, о дефиците топлива и временной приостановке работы отдельных заправок.

Впрочем, как говорит Леушкин, ситуация на рынке на сегодня такова, что многие сети АСЗ могут просто "посыпаться".

"На сегодня многие уже снизили лимиты по заправке в одни руки до 10 литров, и это еще повезет, если зальешь хоть такой объем. Ряд заправок вообще "пустые", рынок "подсыхает" с каждым днем. Мы, к примеру, уже не принимаем новых клиентов на безналичное обслуживание, хотя сейчас дикий ажиотаж, люди буквально обрывают телефоны", - говорит Леушкин.

Топливо заканчивается

По словам Леушкина, потребление топлива в Украине не сегодня выше, чем его импорт, то есть, все идет к тому, что ресурс может просто закончиться.

"Правительство, несмотря на аргументы операторов, не пошло на то, чтобы снять госрегулирование цен и таким образом заинтересовать бизнес более активно заводить ресурс из Европы. Если бы в свое время это произошло, начали бы таскать бензин и дизель даже единичными бензовозами, и ситуация, пусть не сразу, но через месяц-два могла бы стабилизироваться. Но теперь время уже потеряно. Даже если я захочу нарастить поставки, быстро этого не сделать. На рынке дефицит водителей, бензовозов, сложная логистика и забюрократизированные процедуры. Только экологический сертификат на бензовоз нужно месяц ждать, плюс появилось новое требование - чтобы в компании был не только механик, но еще и медик.

По логистике расклад такой: чтобы привезти ресурс из Румынии, среднестатистический бензовоз тратит в общей сложности 16 дней на дорогу (сюда входит время на границах, загрузка, развозка по Украине). В итоге он доставляет 30 кубов топлива, которое расходится на одной АЗС за день. То есть, с учетом имеющегося парка и логистики обеспечивать рынок с колес просто нереально, хотя в Европе ресурс купить можно», - говорит Леушкин.

"Мы видим нули на стеллах многих АЗС, топлива просто нет. К примеру, во Львове на Окко, WOG. Socar, и у нас - на "БРСМ-Нафта" вообще нет бензина. По дизелю немного проще, но тоже дефицит уже ощущается. По другим регионам ситуация похожая. Кто бы что говорил, но не навозишься автомобильным транспортом. Раньше нефтепродукты шли вагонами по ж/д и каждый день были разгрузки. Бензовозы с таким потоком не справятся, ем более, что много проблем с получением разрешений. У нас 30 машин стоит в ожидании документов. Многие страны упростили въезд для наших бензовозов, но, к примеру, Польша пока не упростила, а как раз оттуда заходят основные объемы. Так что дефицит будет только нарастать", - говорит руководитель отдела маркетинга сети "БРСМ -Нафта" Александр Мельничук.

Бензин - по 50, дизель - по 55?

На фоне усугубляющегося дефицита прогнозы по ценам - тревожные. То есть, уже сейчас сети, вопреки госрегулированию, повышают стоимость бензина более чем до 36 гривен, топлива - за 40 гривен.

И при этом говорят, что даже это еще не полностью рыночная цена. Должно быть, минимум, на 1-2 гривны дороже.

Но непонятно, что будет с налогами. В Раде уже есть законопроект, который прописывает 20% НДС (сейчас 7%) и акциза (сейчас 0%) на бензин и дизель.

"По нашим подсчетам, с принятием этого проекта бензин подорожает до 50 гривен, дизель - до 55 гривен. С одной стороны, государству нужны налоги. Кроме того, рост цен снизит потребление и позволит наполнить рынок, то есть, уменьшится дефицит. С другой стороны, это будет удар не только по частному автотранспорту, но и по перевозкам. Наверное, следует поискать какое-то сбалансированное решение, скажем, не повышать сразу все налоги до прежнего уровня, а, к примеру, проработать новые ставки налогов", - говорит Куюн.