Компания-доставщик Glovo, которая с 9 марта открыла доставку в 20 городах Украины, сообщила, что весь апрель будет осуществлять доставку в Киеве, Днепре и Одессе бесплатно. Об этом говорится в сообщении на Facebook компании.

"В течение апреля у Glovo будет бесплатная доставка заказов в Киеве, Днепре и Одессе. Стоимость доставки для пользователей приложения покрывает @mastercardukraine", - говорится в сообщении.

На время включения воздушной тревоги сервис будет приостанавливать работу

График работы Glovo:

в Киеве и Днепре с 10:00 до 18:00

в Одессе с 10:00 до 17:00416:21

Фото: Facebook/Glovo

Ранее мы писали, что в Киеве открываются рестораны, пока они работают без алкоголя, со старыми ценами и сокращенным меню.

Также мы рассказывали, что украинцам начнут раздавать бесплатную еду. Кабмин обнародовал на этот счет новое постановление. В нем сказано, что продуктовые наборы будут распределять по населенным пунктам, попавшим в программу е-Поддержка (по которой украинцам уже раздают по 6500 гривен).

В России же, наоборот, многие "общепиты" закрываются. Так, Макдональдс закрывает все свои 850 ресторанов в России и приостанавливает работу на территории РФ из-за войны России в Украине.