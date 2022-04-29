Итальянская энергетическая компания Eni намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского природного газа и потому не открывала рублевый счет.

Об этом заявил финансовый директор Eni Франческо Гатте, пишет агентство Ansa.

"Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счета-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", – сказал он.

Ранее мы писали, что по данным Bloomberg, итальянская энергокомпания Eni готовилась открыть рублевые счета в "Газпромбанке" еще 27 апреля.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.